Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси

Стало известно, что происходит с долларом в Беларуси. Об этом рассказали в статистическом обзоре Национального банка.
Так, в июне белорусы оставались чистыми продавцами иностранной валюты. За первый месяц лета физлицами в Беларуси было продано на 233,5 миллиона долларов больше, чем приобретено в обменниках.
В сумме объем валюты, которую физлица приобрели в наличной и безналичной форме, за июнь составил 1,052 миллиарда долларов в эквиваленте. Всего же за шесть месяцев текущего года белорусы сдали 1,286 миллиарда долларов. С начала года продажа физлицами валюты превысила ее покупку на 649,7 миллиона долларов.
При этом субъекты хозяйствования за июнь стали чистыми покупателями инвалюты. Предприятиями было приобретено валюты на 823,6 миллиона долларов больше, чем резиденты ее продали. Суммарно объем приобретенной юрлицами инвалюты за июнь 2025-го составил 3,822 миллиарда долларов. Продали ее — 2,998 миллиарда долларов в эквиваленте. С начала года покупка юрлицами валюты обогнала ее продажу на 1,122 миллиарда долларов.
А еще Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 июля.
Тем временем Процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.
Напомним, утром в среду, 9 июля, клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на своих картах. Позже последовало несколько заявлений о том, что сбой не удалось устранить до 14.00 часов, а потом и до 22.00 на оборудовании центра все еще устраняли неполадки. В итоге на устранение сбоя на банковских карточках белорусов потребовались почти сутки.