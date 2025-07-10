Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси

Напомним, утром в среду, 9 июля, клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на своих картах. Позже последовало несколько заявлений о том, что сбой не удалось устранить до 14.00 часов, а потом и до 22.00 на оборудовании центра все еще устраняли неполадки. В итоге на устранение сбоя на банковских карточках белорусов потребовались почти сутки.