В Казахстане на 21% увеличилось производство риса

Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам июня 2025 года составила 11,8%, в июне — 0,8%. Цены на платные услуги за год выросли на 16,1%, продовольственные товары — на 10,6%, непродовольственные товары — на 9,4%. За месяц из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 19,5%, капусту — на 18,1%, помидоры — на 15%, чеснок — на 8,4%, бананы — на 3,4%, яйца — на 3%. Повышение цен наблюдается на мороженое на 1,9%, йогурт — на 1,6%, орехи — на 1,5%, рулеты, кексы — на 1,3%, кондитерские изделия, прохладительные напитки — по 1%, сосиски, сардельки — на 0,9%.