В Красноярске застроят остров Молокова

В Красноярске будут застраивать остров Молокова. Об этом сообщает издание «Дела».
Торги на первый этап выполнения работ по комплексному обустройству острова завершились 23 июня. Подрядчиком объявлен «Промстройинвест». Компания готова благоустроить остров за 207,5 млн рублей.
Цель благоустройства — превратить исторический остров Молокова в уникальное пространство, объединяющее рекреационные, культурные и спортивные функции. Концепция был разработана в 2024 году. Предполагается сохранение ключевых исторических объектов: здания гидропорта, некоторых павильонов и сооружений Международного союза водно-моторного спорта. При этом аварийные и не имеющие культурной ценности строения будут демонтированы.
Главным элементом острова станет парк-музей освоения Севера, который расскажет о роли Красноярска в истории полярной авиации. Центральным объектом будет знаменитый самолет «Дуглас», который восстанавливают в Новосибирске. Он упал на Таймыре в годы войны и сейчас находится на реконструкции.
На острове планируется строительство гостиницы, визит-центра, ресторана, пешеходного моста, клуба водно-моторного спорта. Завершить преображение острова нужно до 1 сентября 2026 года. Подрядчику на первом этапе предстоит сделать освещение, беговые дорожки, велодорожки, поставить уличную мебель, сформировать музейную аллею с брусчаткой, убрать деревья и мусор.