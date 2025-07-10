В Красноярске застроят остров Молокова

Главным элементом острова станет парк-музей освоения Севера, который расскажет о роли Красноярска в истории полярной авиации. Центральным объектом будет знаменитый самолет «Дуглас», который восстанавливают в Новосибирске. Он упал на Таймыре в годы войны и сейчас находится на реконструкции.