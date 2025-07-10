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ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Источник: Sputnik.uz

Она приняла участие в работе Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе делового завтрака с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и руководителей крупных промышленных компаний она отметила ключевую роль слаженной работы бизнеса стран Союза.

Ориентация на потребителя и способность к оперативному реагированию на изменения рынка помогают бизнес-сообществу решать в рамках ЕАЭС масштабные задачи. Комиссия последовательно работает над созданием условий, в которых предприниматели могут лучше раскрыть свой потенциал.

сказала Барсегян

На совещании министров промышленности стран Шанхайской организации сотрудничества речь шла о перспективах дальнейшей совместной работы на евразийском пространстве.

Комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, обмен технологиями и формирование эффективных интеграционных связей. Мы заинтересованы в продвижении отраслевых инициатив, реализации совместных проектов и обмене технологическим опытом со странами ШОС.

подчеркнула Гоар Барсегян