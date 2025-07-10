ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр

Ориентация на потребителя и способность к оперативному реагированию на изменения рынка помогают бизнес-сообществу решать в рамках ЕАЭС масштабные задачи. Комиссия последовательно работает над созданием условий, в которых предприниматели могут лучше раскрыть свой потенциал.