В Перми временно закрыта еще одна точка по продаже шаурмы

Причина все та же: многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающие жизни и здоровью людей.
В ходе проверки контролирующих органов в кафе «Шаурма Караван» на Левченко, 6 установлено, что на предприятии общественного питания отсутствуют цеховое деление, холодное водоснабжение и канализация, не хватает моечного оборудования: овощи, курица, и кухонная посуда обрабатываются в одной ванне, нет локальных вытяжных систем, бактерицидных приборов. Также предприниматель допустил прием и хранение пищевой продукции без сопроводительной документации и маркировок, не обеспечил производственный контроль и регистрацию температуры хранения в холодильниках. Сотрудник заведения не предоставил личную медицинскую книжку, а его личные вещи хранились совместно с рабочей одеждой.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности «Шаурма Караван» сроком на 60 суток.
Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же сотрудники выехали по месту нахождения точки общепита и составили акт о приостановлении деятельности. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.