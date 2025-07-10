В Перми временно закрыта еще одна точка по продаже шаурмы

В ходе проверки контролирующих органов в кафе «Шаурма Караван» на Левченко, 6 установлено, что на предприятии общественного питания отсутствуют цеховое деление, холодное водоснабжение и канализация, не хватает моечного оборудования: овощи, курица, и кухонная посуда обрабатываются в одной ванне, нет локальных вытяжных систем, бактерицидных приборов. Также предприниматель допустил прием и хранение пищевой продукции без сопроводительной документации и маркировок, не обеспечил производственный контроль и регистрацию температуры хранения в холодильниках. Сотрудник заведения не предоставил личную медицинскую книжку, а его личные вещи хранились совместно с рабочей одеждой.