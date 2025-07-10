Цены растут, спрос увеличивается: что происходит с подсолнечным маслом в Казахстане

Что касается причин роста производственных показателей, они просты. Министерство сельского хозяйства РК планомерно наращивает посевные площади под подсолнечник. В 2024 году показатель также достиг максимальных за последние несколько лет значений. Под эту культуру было занято 1,3 млн га посевных земель. Наибольшая площадь пришлась на Павлодаскую область: 328 тыс. га. В число регионов, фермеры которых выращивают подсолнечник, также входят Абайская (291,2 тыс. га), Восточно-Казахстанская (206,8 тыс. га) и Костанайская (154,9 тыс. га) области. По прогнозам экспертов, в текущем году посевные площади снова увеличатся — уже до 1,4 млн га.