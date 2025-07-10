Цены растут, спрос увеличивается: что происходит с подсолнечным маслом в Казахстане

Сейчас продажи этой продукции за границу составляют более 73% от общего объёма ресурсов. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году казахстанские маслозаводы отчитались о максимальном за последние годы выпуске подсолнечного масла: 632,2 тыс. тонн. Большая часть — 77,2% — пришлась на нерафинированное масло. За январь-май текущего года объём производства остался на прошлогоднем уровне.
Экспорт подсолнечного масла в прошлом году тоже побил своеобразный рекорд последних лет. За январь-декабрь 2024-го Казахстан продал за границу 477,1 тыс. тонн этой продукции (плюс 30,6% в годовом выражении), за пять месяцев текущего года — уже 236,6 тыс. тонн. Это на 17,4% больше, за январь-май 2024-го.
К слову, казахстанские производители продают за границу этот обязательный для любого стола продукт в гораздо больших объёмах, чем реализуют на внутреннем рынке. Для сравнения: в январе-мае 2025-го экспорт подсолнечного масла из РК составил 236,6 тыс. тонн, а реализация внутри страны — 85,1 тыс. тонн.
Основные покупатели казахстанского растительного масла — Узбекистан и Китай. За январь-апрель текущего года их доли в общем физическом объёме поставок подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла составили 45% и 35% соответственно. Согласно данным таможенной статистики, за первые четыре месяца 2025-го Узбекистан закупил в Казахстане 107,7 тыс. тонн такой продукции — на 55,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах это составило 96 млн долл. США.
КНР увеличила закупки подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла в РК на 42,2%, производители отправили в Поднебесную 83,6 тыс. тонн такой продукции на общую сумму в 82 млн долл. США. И это вполне объяснимый успех. В прошлом году 24 казахстанских маслозавода были включены в таможенный реестр Китая и получили доступ к этому огромному рынку. По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур РК, в ближайшие два года предприятия планируют достичь объёма экспорта растительного масла и жмыха в КНР на уровне 300 млн долл. США.
Кстати, о деньгах. Прирост экспортных поставок в январе-апреле текущего года уже принёс Казахстану 229,7 млн долл. США — на 69,5% больше, чем за первые четыре месяца 2024-го. Данные за прошлый год тоже оптимистичны: плюс 27,2% к аналогичному периоду 2023-го.
Что касается причин роста производственных показателей, они просты. Министерство сельского хозяйства РК планомерно наращивает посевные площади под подсолнечник. В 2024 году показатель также достиг максимальных за последние несколько лет значений. Под эту культуру было занято 1,3 млн га посевных земель. Наибольшая площадь пришлась на Павлодаскую область: 328 тыс. га. В число регионов, фермеры которых выращивают подсолнечник, также входят Абайская (291,2 тыс. га), Восточно-Казахстанская (206,8 тыс. га) и Костанайская (154,9 тыс. га) области. По прогнозам экспертов, в текущем году посевные площади снова увеличатся — уже до 1,4 млн га.
С ростом посевных площадей фермеры собирают всё больший урожай. Общий валовой сбор масличных культур в прошлом году достиг 3,3 млн тонн, из них 1,8 млн тонн пришлось на семена подсолнечника. В сравнении с показателями пятилетней давности был отмечен рост в 2,2 раза.
Увеличение объёмов производства и экспорта совпали с активным удорожанием подсолнечного масла. Судя по индексам потребительских цен, эта продукция не менялась в цене с июня 2023-го вплоть до января 2025 года. В начале текущего года удорожание составило 4,5%, в феврале — 9,8%, и далее по нарастающей. В мае был зафиксирован рост цен уже на 23,8% в годовом выражении.
По данным экспертов, основным ценовым фактором для подсолнечного масла является стоимость сырья. Она составляет почти 80% цены готовой продукции, передаёт kapital.kz. При этом осенью прошлого года после сбора урожая фермеры увеличили стоимость тонны семян подсолнечника на 66%: со 160 тыс. до 265 тыс. тг. Правда, тогда перерабатывающим предприятиям удавалось сдерживать цены на внутреннем рынке как раз благодаря экспортной выручке.