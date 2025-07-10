40% самарцев не имеют никаких сбережений

Среди респондентов 35—45 лет по сравнению с опрошенными других возрастов больше людей, ведущих денежный учет и планирующих траты в среднесрочной перспективе. А вот имеющих сбережения среди них меньше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. В своем уровне финансовой грамотности опрошенные 35—45 лет чаще склонны сомневаться.