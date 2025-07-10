В рублях и процентах: Волгоградстат показал, как изменилась плата за ЖКУ

В регионе в среднем за отопление теперь придется платить 40,41 рубля за каждый квадрат или 2 915,32 за Гкал при наличии прибора учета. Для тех, у кого нет счетчиков холодного и горячего водоснабжения, за одного человека нужно будет внести в месяц 827,85 рубля и 1 229,45 рубля соответственно. Для пользующихся приборами учета кубометр холодной воды стоит теперь 37,31 рубля, горячей — 204,33 рубля. Услуги по снабжению электроэнергией обойдутся с июня 648,77 рубля.