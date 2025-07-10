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«Крымтроллейбус» за полгода перевез 52 миллиона пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. За первое полугодие текущего года автобусы и троллейбусы предприятия «Крымтроллейбус» перевезли более 52 млн пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«За шесть месяцев услугами троллейбусного сообщения воспользовались 13 млн пассажиров, автобусного — 39 млн. В среднем услугами “Крымтроллейбуса” пользуются более 280 тысяч пассажиров в день», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что с 10 июля предприятие приступает к обслуживанию автобусного маршрута № 316−23 Красновка — Симферополь в Симферопольском районе. На новых маршрутах будет работать современная техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другим оборудованием.

Аксенов также напомнил, что на период ремонта трассы Симферополь — Ялта на участке от Алушты до Ялты вместо троллейбусного маршрута № 52 запущен временный автобусный маршрут № 53 Алушта — Ялта, который работает по расписанию со средним интервалом в 30 минут.

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