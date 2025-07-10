«Крымтроллейбус» за полгода перевез 52 миллиона пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. За первое полугодие текущего года автобусы и троллейбусы предприятия «Крымтроллейбус» перевезли более 52 млн пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.