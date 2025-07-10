Токаев высказался за продолжение диалога с США на фоне введения пошлин

Токаев отметил, что Казахстан, будучи давним торговым и инвестиционным партнёром США, стремится к развитию честных, прозрачных и выгодных торговых отношений. Президент Казахстана также заявил о своей готовности к продолжению конструктивного диалога с целью поиска оптимального решения торговых вопросов.