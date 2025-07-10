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Токаев высказался за продолжение диалога с США на фоне введения пошлин

Президент Казахстана выразил уверенность в достижении компромисса в ситуации с повышением пошлин на 25% со стороны США.

Источник: Аргументы и факты

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на достижение соглашения в ответ на послание президента США Дональда Трампа о повышении тарифов на 25%. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в четверг.

Ранее Дональд Трамп направил Токаеву письмо, в котором уведомил его о решении Вашингтона ввести пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года.

Токаев отметил, что Казахстан, будучи давним торговым и инвестиционным партнёром США, стремится к развитию честных, прозрачных и выгодных торговых отношений. Президент Казахстана также заявил о своей готовности к продолжению конструктивного диалога с целью поиска оптимального решения торговых вопросов.

Ранее Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сообщило, что готовит официальный ответ на действия США.

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