Токаев высказался за продолжение диалога с США на фоне введения пошлин

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на достижение соглашения в ответ на послание президента США Дональда Трампа о повышении тарифов на 25%. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в четверг.
Ранее Дональд Трамп направил Токаеву письмо, в котором уведомил его о решении Вашингтона ввести пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года.
Токаев отметил, что Казахстан, будучи давним торговым и инвестиционным партнёром США, стремится к развитию честных, прозрачных и выгодных торговых отношений. Президент Казахстана также заявил о своей готовности к продолжению конструктивного диалога с целью поиска оптимального решения торговых вопросов.
Ранее Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сообщило, что готовит официальный ответ на действия США.