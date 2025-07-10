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Мингорисполком сказал, где в Минске строится коммерческое жилье

Власти Минска сказали о строительстве коммерческого жилья.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Минске строится коммерческое жилье, сообщает агентства «Минск-Новости».

Так, во время приема граждан минчане поинтересовались у заместителя председателя Мингорисполкома Александра Черникова о том, где в белорусской столице строится коммерческое жилье.

Чиновник пояснил, что возведение коммерческого жилья в Минске идет в нескольких районах столицы.

— Коммерческое жилье строится в «Минск — Мире», «Северном Береге», на проспекте Дзержинского, на улице Притыцкого, на Нововиленской, в границах Захарова — Андреевской и на Подлесной — Парниковой, — перечислил представитель Мингорисполкома.

Тем временем Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси.

А еще Процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.