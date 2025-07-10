Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан впервые начал экспортировать металлический рений

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. АО «Узбекский комбинат технологических металлов» приступило к экспорту металлического рения, сообщает пресс-служба ТМК.

Источник: АГМК

ТМК впервые осуществил экспорт металлического рения на основе контракта, подписанного с эстонской компанией VLCor Baltic OU. Это означает фактическое начало экспорта металлического рения в Узбекистане.

говорится в сообщении

Напомним, что в результате многолетней научно-исследовательской работы ученых и специалистов АГМК, в 2021 году удалось получить рений с чистотой 99,9%. Этого высокого показателя достигли путем восстановления перрената аммония водородом.

Согласно утвержденному бизнес-плану на 2025 год, в апреле начато промышленное производство этого редкого металла.

На территории Узбекского комбината технологических металлов создали специализированный участок по выпуску рения, оснащенный современным оборудованием из Германии.

Сырье для производства рения поступает с медеплавильного завода, а также от местных промпредприятий.

Рений — элемент под номером 75 в периодической таблице Менделеева, является одним из самых плотных и твердых металлов.

Области применения рения являются стратегически важными направлениями. Его используют в различных отраслях производства: от катализаторов для нефтехимии до авиастроения и электроники.

Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000.

Общий объем экспорта ТМК за первое полугодие 2025 года составит $21,3 млн (рост на 118%), добавили в пресс-службе.