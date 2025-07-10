Улицу Краснодарскую в Хабаровске расширяют до четырех полос

Как рассказали в подрядной организации, на объекте ежедневно работают четыре экскаватора и 20 самосвалов. Сейчас ведется выемка грунта под будущую проезжую часть и тротуары. Работы проводятся в плотной связке с «Горсветом» — специалисты переносят кабели связи и устанавливают временные опоры.