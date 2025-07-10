Улицу Краснодарскую в Хабаровске расширяют до четырех полос

В Хабаровске продолжается реконструкция улицы Краснодарской — от Карла Маркса до Демьяна Бедного. Участок полностью перекрыт, но жителям района обеспечен временный проезд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как рассказали в подрядной организации, на объекте ежедневно работают четыре экскаватора и 20 самосвалов. Сейчас ведется выемка грунта под будущую проезжую часть и тротуары. Работы проводятся в плотной связке с «Горсветом» — специалисты переносят кабели связи и устанавливают временные опоры.
«Мы выполняем задачи в усиленном режиме, соблюдая все технологии», — рассказал руководитель подрядной организации Алексей Прекин.
Краснодарская — единственный путь к дому № 105А. По словам главного инженера «Дорремстроя» Игоря Ковалева, жильцам оставили заезд между полицией и региональным управлением по борьбе с организованной преступностью. Альтернативный проезд для жителей обсуждается с управлением благоустройства администрации Хабаровска.
После завершения реконструкции улица будет расширена до четырех полос. Здесь появятся съезды, остановки, светофоры и система водоотведения. Проект реализуется в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России. Средства на ремонт выделены по решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.