Технопарк «Жигулёвская долина» демонстрирует достижения на «Иннопроме-2025»

Технопарк «Жигулёвская долина» участвует в крупнейшей промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Руководство технопарка приехало с важной миссией — найти новых партнёров и показать достижения своих компаний.
На выставке уже наметились первые результаты. Технопарк договорился о сотрудничестве с компанией «Тесвел», которая создаёт «умные» системы для заводов. Директор Александр Сергиенко выступил на круглом столе, где рассказал, как в Самарской области развивают робототехнику и беспилотные технологии.
«Жигулёвская долина» привезла на выставку лучшие проекты своих резидентов — молодых технологических компаний. За последний год эти компании заработали больше 18 миллиардов рублей, что доказывает: поддержка технопарка действительно помогает бизнесу расти.
Теперь технопарк получил новый статус — будет работать как региональный оператор Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Это значит, что ещё больше самарских технологических компаний смогут получить помощь для развития своих проектов.
«Наша задача — создавать условия, чтобы перспективные технологические компании могли быстро расти», — пояснил Сергиенко. По его словам, резидентство в технопарке открывает доступ к грантам, оборудованию и полезным связям.
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