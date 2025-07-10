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«Беллегпром» сомневается в необходимости создавать национальный маркетплейс

«Беллегпром» может отказаться от создания национального маркетплейса.

Источник: Комсомольская правда

В «Беллегпроме» усомнились в том, что в Беларуси необходимо создавать национальный маркетплейс, куда белорусы перейдут с популярных Ozon или Wildberries. Такое мнение высказала заместитель председателя концерна Наталия Мороз в эфире ОНТ.

Представитель «Беллегпрома» не уверена, что организация национального маркетплейса перспективна. Она заметила, что очень много средств вкладывается обычно в создание, продвижение и раскрутку маркетплейсов, которые становятся популярными.

— Чтобы запустить собственную, на которую белорусские покупатели перейдут с Ozon или Wildberries, потребуется много денег и времени, — пояснила чиновница.

Представитель «Беллегпрома» напомнила, что сейчас уже «Белпочта» работает над созданием национального интернет-магазин. Его цель в том, чтобы обеспечить белорусов продукцией по их потребностям, как в больших городах, так и в малых населенных пунктах.

— Будем надеяться, что это направление сработает, — заключила она.

Чиновница еще обратила внимание на то, что белорусы в последние годы уже осознанно выбирают одежду и обувь белорусского производства, в том числе, чтобы поддержать экономику страны.

И добавила, что отечественные производители уже сейчас используют для продажи разного рода интернет-площадки. Например, жодинский «Свiтанак» продает онлайн примерно 12% своих экспортных объемов.

Ранее в «Беллегпроме» объявил создание национального маркетплейса — потенциального конкурента Ozon и Wildberries. Позднее сообщили, что Национальный маркетплейс запустят на базе «Белпочты» в 2025 году.

А еще Процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.

Тем временем Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси.

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