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Аэропорт Пулково потерял 50−55 млн рублей из-за коллапса 4−7 июля

Компания «Воздушные Ворота Северной столицы», которая является оператором аэропорта Пулково, потеряла 50−55 млн рублей из-за коллапса, случившегося 4—7 июля в связи с атакой беспилотников, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Источник: Коммерсантъ

Указанная выше сумма включает в себя потери, связанные с расходом гавани из-за отмены, задержки рейсов или перенаправления самолетов на запасные аэродромы. Косвенные расходы продолжают считать: это падение пассажиропотока, сбои в логистике (грузовых перевозках — Ъ).

В Пулково уточнили, что наибольший ущерб от мероприятий, связанных с временными ограничениями, понесли авиакомпании, которые в том числе несут на себе обязательства разместить пассажиров в гостиницах и доставить их до пункта назначения.

Ранее «Ъ» сообщал, что коллапс в воздушном сообщении 5—6 июля мог обойтись авиакомпаниям в районе 20 млрд рублей.