Аэропорт Пулково потерял 50−55 млн рублей из-за коллапса 4−7 июля

Указанная выше сумма включает в себя потери, связанные с расходом гавани из-за отмены, задержки рейсов или перенаправления самолетов на запасные аэродромы. Косвенные расходы продолжают считать: это падение пассажиропотока, сбои в логистике (грузовых перевозках — Ъ).
В Пулково уточнили, что наибольший ущерб от мероприятий, связанных с временными ограничениями, понесли авиакомпании, которые в том числе несут на себе обязательства разместить пассажиров в гостиницах и доставить их до пункта назначения.
Ранее «Ъ» сообщал, что коллапс в воздушном сообщении