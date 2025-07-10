Во Владивостоке обновят автобусный парк: на линии выйдут 18 новых МАЗов

Во Владивостоке обновляют муниципальный автопарк. В течение двух лет в город поступят новые белорусские автобусы. Транспорт будет оснащён системой безналичной оплаты, кондиционерами, видеонаблюдением и не только, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.
Автопарк муниципального перевозчика «ВПОПАТ № 1» пополнится новыми автобусами: до конца 2026 года во Владивосток поступят 18 машин среднего класса, произведённых на белорусском заводе МАЗ.
В текущем году ожидается поставка 14 автобусов, ещё четыре — прибудут в следующем. Новые машины будут обслуживать городские маршруты, сообщает городское управление транспорта во Владивостоке.
Каждый автобус будет оборудован системой безналичной оплаты, камерами видеонаблюдения, а также кондиционерами — как в салоне, так и в кабине водителя. Кроме того, пассажиры смогут заряжать свои устройства прямо в пути: в салонах установлены зарядные порты для смартфонов.
Для самих водителей предусмотрены дополнительные удобства — современная медиапанель, на которую выводится вся необходимая информация, а также система мониторинга усталости, отслеживающая внимание за рулём.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что для Приморья закупят 30 новых автобусов. В каждом автобусе будут минимум два запасных лобовых стекла и терминалы для безналичной оплаты проезда. Валидаторы будут синхронизированы в единой системе.