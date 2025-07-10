Во Владивостоке обновят автобусный парк: на линии выйдут 18 новых МАЗов

Каждый автобус будет оборудован системой безналичной оплаты, камерами видеонаблюдения, а также кондиционерами — как в салоне, так и в кабине водителя. Кроме того, пассажиры смогут заряжать свои устройства прямо в пути: в салонах установлены зарядные порты для смартфонов.