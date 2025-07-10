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В Красноярске готовят площадку под новую дорогу от «Планеты» до Солнечного

В Красноярске стартовали подготовительные работы в строительстве новой дороги до микрорайона Солнечный.

Накануне со стороны путепровода через Северное шоссе подрядчик ООО «ПК ДСУ» начал очистку территории от травы и кустарников. Также компания выполняет геодезические работы и разрабатывает проект производства работ.

«В ближайшее время подрядчик приступит к организации строительного городка. Курирует процесс возведения дороги Управление капитального строительства», — рассказали в департаменте градостроительства.

Напомним, новая дорога должна соединить улицы Авиаторов и Соколовскую, то есть фактически стать дублером Енисейского тракта. Общая протяженность составит 4,5 километра, строительство обойдется в 1,9 млрд рублей.

Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены в ноябре 2027 года.