В Красноярске готовят площадку под новую дорогу от «Планеты» до Солнечного

Накануне со стороны путепровода через Северное шоссе подрядчик ООО «ПК ДСУ» начал очистку территории от травы и кустарников. Также компания выполняет геодезические работы и разрабатывает проект производства работ.
«В ближайшее время подрядчик приступит к организации строительного городка. Курирует процесс возведения дороги Управление капитального строительства», — рассказали в департаменте градостроительства.
Напомним, новая дорога должна соединить улицы Авиаторов и Соколовскую, то есть фактически стать дублером Енисейского тракта. Общая протяженность составит 4,5 километра, строительство обойдется в 1,9 млрд рублей.
Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены в ноябре 2027 года.