C 1 октября расширяется перечень товаров, подлежащих прослеживаемости

В МНС отметили, что в соответствии с постановлениями Совета Министров № 537 и № 877 с 1 октября 2025 года расширяется перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, определенный постановлением № 250. В этот перечень включены 36 товарных позиций, в том числе молоко и молочные продукты, крупы, чай, кофе, макаронные изделия, отдельные виды бакалеи, обувь, пылесосы, утюги, телевизоры, электрический чайники, фены и другие.