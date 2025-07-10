Суд в Москве взыскал с «Крыльев Советов» по иску компании «Ростеха» 923 миллиона

Всего суд в Москве обязал волжан перевести «дочке» «Ростеха» 923 млн рублей. Причем изначально организация требовала с «зелено-бело-синих» 897 млн рублей. А в апреле называла сумму в 933 млн рублей.
Также в начале нынешнего года самарцы заплатили фирме «РТ-Капитал» 100 млн рублей. Теперь предстоит отправить 823 млн рублей.
Ранее из-за задолженности перед компанией из структуры «Ростеха» у «Крыльев» возникли проблемы с получением лицензии РПЛ. Позже все необходимое для участия в новом сезоне получили.
А в июне экс-гендиректор волжан Вадим Андреев объяснил, как клуб гасил долги в период его работы.