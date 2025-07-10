ФРТ готовит к торгам 12 недостроев в Башкирии

К торгам готовится ещё один дом в том же ЖК по ул. Сун Ят Сена, литер 5а, и недостроенная высотка по Златоустовской, 20 стр. 2. Всего в подготовке к продаже находятся 12 недостроев в разных местах республики — Иглино, Буздяке, Миловке, Учалах, Красноусольском.