ФРТ готовит к торгам 12 недостроев в Башкирии

С 10 июля по 7 августа Фонд развития территорий проведет аукционы по продаже 33 земельных участков с недостроенными домами в 15 регионах России, в том числе в Башкирии.
На торги выставлено право аренды участка площадью 1,45 га с недостроенной кирпичной пятиэтажкой на 40 квартир в посёлке Кабаково Кармаскалинского района (ул. Молодёжная, 13). Стартовая цена лота — 31 млн руб.
ФРТ принял решение выплатить обманутым дольщикам ЖСК «Жилой дом» компенсации перед новым 2021 годом, а имущество застройщика после завершения процедуры банкротства в феврале 2025-го перешло Фонду.
Ранее сообщалось об успешной продаже уфимской недостроенной 15-этажки ЖК «Московский» в Кировском районе за 770 млн руб.
К торгам готовится ещё один дом в том же ЖК по ул. Сун Ят Сена, литер 5а, и недостроенная высотка по Златоустовской, 20 стр. 2. Всего в подготовке к продаже находятся 12 недостроев в разных местах республики — Иглино, Буздяке, Миловке, Учалах, Красноусольском.