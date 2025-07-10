Пермский зоопарк завершит работу на старой территории 13 июля

Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб. В начале года также сообщалось, что ветеринарная лечебница в санитарно-карантинном блоке нового комплекса пермского зоопарка получила лицензию на работу. Кроме этого, были введены в эксплуатацию 16 объектов, включая львятник, павильоны для медведей, волков, оленей.