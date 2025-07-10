В Омске начался монтаж новых светофоров на опасных перекрестках

«Кроме того, за счет средств городского бюджета ставим еще один светофор на пересечении Русско-Полянского тракта и дороги на поселок Мелиораторов. Стоимость контракта составляет около 7 млн рублей, объект должен быть введен в работу к 15 сентября», — говорится в сообщении.