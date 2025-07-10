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В Омске начался монтаж новых светофоров на опасных перекрестках

Реализация проекта обойдется в 48 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске приступили к подготовительным работам по установке светофоров на перекрестках улиц Краснознаменная — Донецкая и Мельничная — 1-я и 2-я Казахстанские. Сейчас специалисты фирмы «Экоми» подготавливают локации для монтажа оборудования: снимают старое покрытие, вывозят грунт. Об этом сообщил 10 июля мэр Сергей Шелест.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» новые разнотипные светофоры появятся также на пересечениях улиц Кемеровская — Вавилова и Новокирпичная, рядом с остановкой «Мини-рынок». На развитие инфраструктуры на аварийно опасных участках дорог направили 41 млн рублей. Подрядчик планирует завершить монтаж до конца лета 2025 года.

«Кроме того, за счет средств городского бюджета ставим еще один светофор на пересечении Русско-Полянского тракта и дороги на поселок Мелиораторов. Стоимость контракта составляет около 7 млн рублей, объект должен быть введен в работу к 15 сентября», — говорится в сообщении.