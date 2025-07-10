Некорректный баланс карт Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк после восстановления: Банковский процессинговый центр сказал, что делать белорусам

В Банковском процессинговом центре сказали, что делать клиентам крупных белорусских банков при некорректном восстановлении баланса их карт после масштабного технического сбоя.
Напомним, утром в среду, 9 июля, клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на своих картах. Позже последовало несколько заявлений Процессингового центра о том, что сбой не удалось устранить до 14.00 часов, а потом и до 22.00 на оборудовании центра все еще устраняли неполадки. В итоге на устранение сбоя на банковских карточках белорусов потребовались почти сутки.
И только 10 июля Процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.
Позже последовало еще одно заявление о том, что некоторые белорусы после восстановления баланса карт могут посчитать, что им вернулись не все деньги.
В Процессинговом центре еще раз подчеркнули, что технический сбой был успешно устранен, а балансы по банковским платежным карточкам Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка «приведены в актуальное состояние».
Но и сказали белорусам, что при сомнениях в актуальности остатка на их банковских платежных картах следует обращаться за разъяснениями в банк, выдавший карточку.
Также в Процессинговом центре сказали, что несоответствие остатка или минус на карте после устранения всех технических сбоев могут произойти из-за обработки валюто-обменных операций, наличии возвратов, требований в Автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств в Беларуси (АИС ИДО) и другим причинам.
Тем временем Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси.
Между тем «Беллегпром» сомневается в необходимости создавать национальный маркетплейс.