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В Самаре отобрали под реновацию Безымянку, Управленческий и исторический центр

В Самаре началась подготовка к масштабному обновлению городских территорий.

В Самаре началась подготовка к масштабному обновлению городских территорий. В перечень для реновации вошли Безымянка, поселок Управленческий и исторический центр города.

Как сообщила в беседе с ВолгаНьюс главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова, выбор микрорайонов обусловлен их текущим состоянием. На Безымянке сосредоточено от 60% до 80% аварийного жилого фонда. Для этого района уже разрабатывается мастер-план преобразований.

Поселок Управленческий также включен в программу из-за большого количества ветхих зданий. Исторический центр города был выбран как значимая для Самары территория.

Работы будут проводиться в рамках программы комплексного развития территорий. В министерстве отметили, что подход к отбору площадок был пересмотрен. До конца года планируется представить еще два участка для включения в программу реновации.

Власти подчеркивают, что масштаб работ будет различаться: от благоустройства территорий до капитальной реконструкции жилых кварталов.

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