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Глава Минэнерго Казахстана провел ряд встреч на полях саммита ОПЕК

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Глава Минэнерго Казахстана на полях семинаре ОПЕК провел ряд встреч, сообщили в ведомстве.

Источник: Sputnik.kz

Делегация Казахстана во главе с Министром энергетики Ерланом Аккенженовым приняла участие в 9-м Международном семинаре ОПЕК.

отмечается в сообщении

По данным ведомства, ключевое отраслевое событие собрало в австрийской столице 22 министра энергетики из стран ОПЕК и ОПЕК+, а также глав крупнейших мировых компаний, таких как Aramco, Shell, TotalEnergies, BP и Kuwait Petroleum Corporation и других.

Участники семинара на министерских сессиях и круглых столах высокого уровня обсудили темы энергетической безопасности, экономического роста, ближайшие и долгосрочные перспективы глобальных энергетических рынков.

отметили в Минэнерго

Кроме того, представители отрасли рассмотрели перспективы увеличения инвестиций в энергетику, приоритеты развивающихся стран.

Приоритетом казахстанской делегации станут консультации с руководством ОПЕК и партнерами по соглашению по выполнению договоренностей и обязательств.

добавили в ведомстве

Между тем накануне глава Минэнерго, комментируя позицию Казахстана по снижению уровня добычи до установленных соглашением ОПЕК+ размеров, заявил: «А зачем?».

Министр добавил в интервью одному из информагентств, что добровольные ограничения восьми стран соглашения скоро закончатся.