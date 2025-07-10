Глава Минэнерго Казахстана провел ряд встреч на полях саммита ОПЕК

Делегация Казахстана во главе с Министром энергетики Ерланом Аккенженовым приняла участие в 9-м Международном семинаре ОПЕК.
Участники семинара на министерских сессиях и круглых столах высокого уровня обсудили темы энергетической безопасности, экономического роста, ближайшие и долгосрочные перспективы глобальных энергетических рынков.
Кроме того, представители отрасли рассмотрели перспективы увеличения инвестиций в энергетику, приоритеты развивающихся стран.
Приоритетом казахстанской делегации станут консультации с руководством ОПЕК и партнерами по соглашению по выполнению договоренностей и обязательств.
Между тем накануне глава Минэнерго, комментируя позицию Казахстана по снижению уровня добычи до установленных соглашением ОПЕК+ размеров, заявил: «А зачем?».
Министр добавил в интервью одному из информагентств, что добровольные ограничения восьми стран соглашения скоро закончатся.