В Казахстане ограничит выдачу микрокредитов без согласия супругов

Такая мера служит защите имущественных прав и призвана предотвратить злоупотребления при оформлении кредитов. В случае, если кредит был оформлен в обход установленного порядка, его можно аннулировать — финансовая организация обязана признать договор недействительным при отсутствии согласия второй стороны. Если у вас возникли подозрения о существовании такого займа, можно официально запросить информацию у банка или МФО, оформив нотариальную доверенность. При подтверждении нарушений — обращаться в саму организацию, затем при необходимости — к омбудсмену или напрямую в Агентство.