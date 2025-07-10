Пенсия для работающих пенсионеров в 2025 году: перерасчет, индексация и как оформить

С 1 января 2025 года в России возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать. Летом выплаты будут пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных за прошлый год.
Кто такие работающие пенсионеры?
Работающие пенсионеры это граждане России, получающие пенсию и одновременно официально трудоустроенные по трудовому или гражданско-правовому договору, либо работающие в статусе зарегистрированного индивидуального предпринимателя (ИП). Главное условие работодатель должен делать страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Пенсионеры, работающие как самозанятые, к этой категории не относятся, так как не платят взносы в СФР.
Оформить пенсию можно без перерыва в работе, подав заявление через личное обращение в СФР, онлайн через личный кабинет на сайте фонда или через портал «Госуслуги». Для оформления потребуются паспорт, СНИЛС, трудовая книжка или подтверждающие стаж документы, а при необходимости справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 2002 года. Если данные уже есть в системе СФР, заявление подается без дополнительных бумаг.
Какие виды пенсий положены работающим пенсионерам?
Работающие пенсионеры могут получать:
Страховую пенсию ежемесячную выплату при достижении пенсионного возраста, наличии не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Накопительную пенсию дополнительный доход, сформированный из взносов и инвестиционного дохода, доступный определенным категориям граждан, например, мужчинам 1953−1966 годов рождения и женщинам 1957−1966 годов рождения, а также тем, кто самостоятельно вносит взносы.
Перерасчет и индексация пенсии в 2025 году.
Пенсии работающих пенсионеров ежегодно пересчитываются 1 августа с учетом новых пенсионных коэффициентов, заработанных за предыдущий год. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рублей. Максимальное количество баллов, начисляемых за год работающим пенсионерам, сейчас ограничено тремя, но планируется увеличить этот лимит до десяти к 2030 году.
С 2016 по 2024 год индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена. С 2025 года она возобновлена, и теперь пенсии индексируются наравне с выплатами неработающих пенсионеров. При этом расчет прибавки учитывает все пропущенные индексации за время работы.
Например, если до 2025 года пенсионер получал 15 750 рублей, а мог бы получать 25 715,5 рубля без работы, то индексация 7,3% рассчитывается от полной суммы, а не от фактической выплаты, что увеличивает прибавку.
Льготы и налоги для работающих пенсионеров.
Работающие пенсионеры имеют право на дополнительные льготы:
Неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней, а для инвалидов до 60 дней. Сокращенный рабочий день для ухода за нетрудоспособными членами семьи. Два оплачиваемых дня в году на диспансеризацию. Право увольнения без обязательной двухнедельной отработки.
Налогообложение происходит по общим правилам: зарплата облагается НДФЛ 13%, а пенсия налогом не облагается. Пенсионеры могут получать стандартные налоговые вычеты на детей, обучение, лечение и покупку жилья.
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