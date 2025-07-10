Пенсия для работающих пенсионеров в 2025 году: перерасчет, индексация и как оформить

Оформить пенсию можно без перерыва в работе, подав заявление через личное обращение в СФР, онлайн через личный кабинет на сайте фонда или через портал «Госуслуги». Для оформления потребуются паспорт, СНИЛС, трудовая книжка или подтверждающие стаж документы, а при необходимости справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 2002 года. Если данные уже есть в системе СФР, заявление подается без дополнительных бумаг.