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Когда возобновит работу аэропорт Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это не наша прерогатива. Это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств», — цитирует Песков РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров — это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.

Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.

Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров. Авиагавань сможет принимать и отправлять гражданские самолеты уже 10 июля.

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