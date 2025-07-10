В Хабаровске проверяют готовность города к отопительному сезону

Кроме того, с марта этого года в России вступили в силу новые правила министерства энергетики. Теперь управляющие компании должны получать паспорт готовности на всю организацию, а не на каждый дом по отдельности. Эти документы подтверждают готовность к зиме и выдаются до 15 ноября. В Хабаровске сейчас идет первый этап подготовки.