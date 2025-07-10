В Хабаровске проверяют готовность города к отопительному сезону

В администрации Хабаровска состоялось заседание штаба по подготовке городского хозяйства к предстоящей зиме. Его провел первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На встрече обсудили готовность управляющих компаний, ремонт сетей и соблюдение сроков. Также речь шла о восстановлении нарушенного благоустройства после земляных работ. На штабе присутствовали председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, представители профильных комитетов и специалисты соцблока администрации.
«По распоряжению мэра Сергея Кравчука еженедельно проводятся штабы по подготовке к зимнему сезону, на которых заслушиваются отчеты о ходе работ, в частности, о подготовке жилого фонда. Задача — обеспечить полную готовность управляющих компаний к отопительному сезону. Параллельно ведется подготовка социальных объектов — школ, детских садов, домов культуры», — рассказал Денис Елькин.
По информации штаба, «Хабаровские тепловые сети» должны завершить восстановление благоустройства после ремонта теплосетей к 30 октября. Работы по капитальному ремонту 19 участков теплосетей идут по плану. Объекты «Водоканала» функционируют в штатном режиме. За прошедшую неделю устранено 16 аварий на водопроводах и ликвидировано 72 засора.
«Городское хозяйство должно войти в осенне-зимний период полностью подготовленным. Это наша приоритетная задача, и мы уделяем этому вопросу самое пристальное внимание. Качество жизни горожан, стабильная работа всех систем — это наши главные приоритеты. Мы не допустим сбоев и приложим все усилия, чтобы предстоящая зима прошла для хабаровчан комфортно и безопасно», — сказал Сергей Кравчук.
Кроме того, с марта этого года в России вступили в силу новые правила министерства энергетики. Теперь управляющие компании должны получать паспорт готовности на всю организацию, а не на каждый дом по отдельности. Эти документы подтверждают готовность к зиме и выдаются до 15 ноября. В Хабаровске сейчас идет первый этап подготовки.