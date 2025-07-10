На «Иннопроме» обсудили, как горожане меняют Екатеринбург

«Сегодня девелопмент выходит далеко за рамки строительства новых зданий. Мы комплексно развиваем среду, возводим современные жилые кварталы на месте ветхого жилья, дороги, школы и садики, медицинские и спортивные объекты, создаем новые рабочие места. Однако настоящая ценность рождается, когда горожане чувствуют свою сопричастность месту, видят, как они могут сохранить его историю и традиции, дать им новое звучание, сотрудничая с архитекторами, художниками, историками и строителями», — отметил Никита Харисов.