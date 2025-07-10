На дизайн-проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске потратят почти 10 миллионов

Напомним, 31 января мэр Максим Кудрявцев подписал «дорожную карту» по обустройству пешеходной зоны на Ленина от одноименной площади до улицы Урицкого. В числе первоочередных задач градоначальник обозначил подготовку конкурсной документации для торгов по поиску подрядчика по проектированию и инвентаризацию объектов на вышеуказанной улице, а также вынос инженерных коммуникаций.