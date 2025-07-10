На дизайн-проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске потратят почти 10 миллионов

Не раньше четвертого квартала 2025 года будет готов дизайн-проект транзитно-рекреационного пространства на улице Ленина в столице Сибири. На его разработку бюджет города выделил 9,7 миллионов рублей, сообщает «Прецедент» со ссылкой на данные горадминистрации.
Напомним, 31 января мэр Максим Кудрявцев подписал «дорожную карту» по обустройству пешеходной зоны на Ленина от одноименной площади до улицы Урицкого. В числе первоочередных задач градоначальник обозначил подготовку конкурсной документации для торгов по поиску подрядчика по проектированию и инвентаризацию объектов на вышеуказанной улице, а также вынос инженерных коммуникаций.
«Началась подготовка документов для размещения на портале закупок информации для определения подрядчика», — говорится в публикации.
По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, полная стоимость работ и срок их окончания определят при разработке дизайн-проекта.