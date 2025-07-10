Потребление природного газа в Молдове сократилось в июне почти на 40%

При этом, отметили в компании, в сравнении с маем 2025 года этот показатель ниже на 11,2 миллиона кубометров, или на 40,6%.
Компания представила в том числе и данные об оплате фактур за потребленное голубое топливо.
Бытовые потребители, по состоянию на 30 июня 2025 года, погасили 97,7% выставленных в счетах сумм за потребление 2025 года, что на 0,3% ниже показателя этого периода прошлого года.
Доля платежей юридических лиц достигла 99,1%, что на 0,7 процентного пункта выше показателей того же периода 2024 года, уточнили в «Молдовагазе». У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, что также равно показателю прошлого года.
В июне от сети было отключено 216 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности 1,122 миллиона леев.
Уровень оплаты за потребленный в 2025 году природный газ по состоянию на 30 июня 2025 покрывает 98,8%, со снижением на 0,1 процентного пункта по сравнению с 2024 годом и в абсолютных цифрах оценивается в 6,5 миллиардов лей, с учетом пересмотренных за этот период тарифов.