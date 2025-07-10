Потребление природного газа в Молдове сократилось в июне почти на 40%

Уровень оплаты за потребленный в 2025 году природный газ по состоянию на 30 июня 2025 покрывает 98,8%, со снижением на 0,1 процентного пункта по сравнению с 2024 годом и в абсолютных цифрах оценивается в 6,5 миллиардов лей, с учетом пересмотренных за этот период тарифов.