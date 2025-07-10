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Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 10 июля

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 июля укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Доллар стал дешевле на Br0,017 — его курс составил Br2,9354 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0104 до Br4,0805 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0063 и составил Br3,7581 за 100 российских рублей.