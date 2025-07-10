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Для омских школьников сделают бесплатным проезд в общественном транспорте

Речь идет об учащихся двух школ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 июня, комитет по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета одобрил предложенную мэрией идею льготного проезда для омских школьников. Они будут иметь право на две бесплатные поездки на общественном транспорте в день.

Правда, речь идет не обо всех омских школьниках, а только об учащихся школ № 89 и 104. Их альма-матер сейчас закрыты из-за аварийности конструкций и, видимо, 1 сентября они не откроются — дети будут вынуждены ездить в другие школы. На то, чтобы компенсировать транспортникам выпадающие расходы, из городского бюджета будет выделено 3,5 млн рублей.

Окончательное решение о бесплатном проезде для омских школьников депутаты примут на пленарном заседании Омского городского совета.

Ранее мы писали, что в электротранспорте Омска создают службу контролеров.