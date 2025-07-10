Для омских школьников сделают бесплатным проезд в общественном транспорте

Правда, речь идет не обо всех омских школьниках, а только об учащихся школ № 89 и 104. Их альма-матер сейчас закрыты из-за аварийности конструкций и, видимо, 1 сентября они не откроются — дети будут вынуждены ездить в другие школы. На то, чтобы компенсировать транспортникам выпадающие расходы, из городского бюджета будет выделено 3,5 млн рублей.