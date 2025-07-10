Отмена роуминга отложена до 2028 года в ЕАЭС, куда входит Беларусь

Говорится, что инициатива, касающаяся отмены роуминга, поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза. Вместе с тем ранее роуминг планировалось отменить в 2025 году. Однако сроки перенесли в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи и для предотвращения мошеннического трафика, настройки биллинговых систем.