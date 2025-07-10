Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отмена роуминга отложена до 2028 года в ЕАЭС, куда входит Беларусь

ЕАЭС, куда входит Беларусь, отложил отмену роуминга до 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

Отмена роуминга отложена до 2028 года в ЕАЭС, куда входит Беларусь. Подробности ТАСС сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В сообщении сказано, что 8 июля 2025 года во время заседания Совета Евразийской экономической комиссии был утвержден новый срок реализации плана, связанного с внедрением справедливых справедливых тарифов в роуминге — IV квартал 2027 года.

«До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года», — отметили в пресс-службе.

Говорится, что инициатива, касающаяся отмены роуминга, поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза. Вместе с тем ранее роуминг планировалось отменить в 2025 году. Однако сроки перенесли в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи и для предотвращения мошеннического трафика, настройки биллинговых систем.

Ранее МВД предупредило белорусов о мошенниках, рассылающих фейковые штрафы за ПДД.

Кстати, МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах.

Тем временем власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник.