Отмена роуминга отложена до 2028 года в ЕАЭС, куда входит Беларусь. Подробности ТАСС сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
В сообщении сказано, что 8 июля 2025 года во время заседания Совета Евразийской экономической комиссии был утвержден новый срок реализации плана, связанного с внедрением справедливых справедливых тарифов в роуминге — IV квартал 2027 года.
«До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года», — отметили в пресс-службе.
Говорится, что инициатива, касающаяся отмены роуминга, поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза. Вместе с тем ранее роуминг планировалось отменить в 2025 году. Однако сроки перенесли в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи и для предотвращения мошеннического трафика, настройки биллинговых систем.
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