Строительство ЖК «Сокольи горы» в Самаре заморозили

Истец же настаивает, что в генеральном плане такой объект, как школа, появился недавно — в мае 2022 г., и его местонахождение указано всего лишь в рамках участка, ограниченного несколькими улицами. Никакой привязки именно к застраиваемому участку нет. На их участке есть подземные коммуникации, на которых строительство учебных заведений законодательно запрещено.