В Севастополе поднимут зарплаты водителям скорой помощи

«Зарплата у молодых водителей, которые приходят работать на скорую помощь, стала неконкурентоспособной: на руки они получают 35−37 тысяч. У тех, кто опытнее, зарплата выше: 60−70 тысяч. Скорая помощь столкнулась с текучкой кадров», — объяснил глава региона.
Так, с 1 июля молодые водители автомобилей скорой помощи будут получать дополнительно по пять тысяч рублей, а с января им планируется добавить еще столько же. Также Развожаев проинформировал, что при планировании бюджета на следующий год власти постараются предусмотреть более существенное повышение, чтобы довести зарплаты минимум до 50 тысяч рублей.
По словам губернатора, цель инициативы — сохранить существующий кадровый состав и привлечь новых специалистов в систему экстренной медицинской помощи.
В Крыму существует проблема кадрового дефицита в системе скорой медицинской помощи. Особо остро она ощущается в Симферополе и Ялте. Для решения рассматривают возможность создания развитие городской агломерации вокруг Симферополя, повышение заработных плат и подготовка специалистов в рамках нового пилотного проекта по обучению фельдшеров за счет работодателя.