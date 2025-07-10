В Севастополе поднимут зарплаты водителям скорой помощи

Так, с 1 июля молодые водители автомобилей скорой помощи будут получать дополнительно по пять тысяч рублей, а с января им планируется добавить еще столько же. Также Развожаев проинформировал, что при планировании бюджета на следующий год власти постараются предусмотреть более существенное повышение, чтобы довести зарплаты минимум до 50 тысяч рублей.