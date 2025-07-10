В Калининграде запустили первый каршеринг c автомобилями местного производства

На первом этапе оператор вывел на улицы 100 автомобилей BAIC производства «Автотор». Ездить можно только по Калининграду и в аэропорт. При поездке на побережье закрыть сессию не получится — придется назад тоже ехать на этом автомобиле и оплачивать весь маршрут туда-обратно.
До конца года число автомобилей в парке увеличат до 240, причем сразу несколько десятков будут электрическими. В каршеринге появятся АМБЕРАВТО А5, которые, как и BAIC, производятся в Калининграде.
— Запуск каршеринга — это еще один шаг, который позволит сделать наш регион более привлекательным для туристов, — отметила заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова. — Вторая задача, которую мы решаем с помощью этого проекта, — развитие электромобильности. Мы продолжим работать с партнерами, чтобы увеличивать количество точек зарядки.
Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Константин Шишков также подтвердил: повышение электромобильности остается в приоритете.
— Развитие электрокаршеринга позволит обеспечить загрузку мощностей и гигафабрики накопителей энергии в Немане, и заводов «Автотор», которые производят электромобили, — подчеркнул замминистра. — Мы также приветствуем усилия по развитию каршеринга как еще одного направления бизнеса в нашем регионе.