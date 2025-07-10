В Калининграде запустили первый каршеринг c автомобилями местного производства

На первом этапе оператор вывел на улицы 100 автомобилей BAIC производства «Автотор». Ездить можно только по Калининграду и в аэропорт. При поездке на побережье закрыть сессию не получится — придется назад тоже ехать на этом автомобиле и оплачивать весь маршрут туда-обратно.