В Воронеже суд снова приостановил строительство ЖК у «сползающих» домов

В Арбитражном суде приостановили разрешение на строительство многоквартирного жилого дома «Родченко» на улице 5 Декабря, 31. Им занимается компания «Эталон». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.
Иск к застройщику подавала прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства защищают интересы местных жителей. Люди уверены, что из-за строительства их дома сползают в котлован, а у соседней многоэтажки отошла часть облицовочного кирпича.
И это не просто мнения жильцов прилегающих домов. Инспекторы регионального Госстройнадзора провели проверку и выявили нарушения при организации стройплощадки. Оказалось, что вдоль улицы 5 Декабря рабочие не установили тоннель для переходов. Нет пунктов мойки колес строительной техники.
Но главное — подрядчик нарушил правила во время произведения земляных работ. Со стороны жилых домов на улицах 5 Декабря и Гродненской не было части шпунтового ограждения, а возле высотного дома № 1016 на улице Челюскинцев угол откосов котлована не соответствовал проекту.
В Госстройнадзоре уверены, что подобные нарушения несут угрозу жизни и здоровью жителей находящихся рядом домов. В итоге стройку элитного ЖК приостановили, а застройщику запретили продавать квартиры дольщикам.
В Госстройнадзоре подчеркнули, что подобные нарушения несут угрозу жизни и здоровью жителей находящихся рядом домов. В итоге стройку элитного ЖК приостановили. А также запретили продавать квартиры дольщикам.
Госстройнадзор обязал укрепить стенки осыпающегося котлована, подрядчикам выписали штрафы. Стройку заморозили, но снять ограничения «Эталону» удалось. В компании заявляли, что вскоре возобновят строительство ЖК. Однако, как сейчас выяснилось, в Арбитражном суде имели на этот счет противоположное мнение.