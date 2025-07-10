В Воронеже суд снова приостановил строительство ЖК у «сползающих» домов

Но главное — подрядчик нарушил правила во время произведения земляных работ. Со стороны жилых домов на улицах 5 Декабря и Гродненской не было части шпунтового ограждения, а возле высотного дома № 1016 на улице Челюскинцев угол откосов котлована не соответствовал проекту.