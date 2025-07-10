Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске нашли виновных в провале школьной концессии

Минобразования Новосибирской области нарушило закон о конкуренции.

Новосибирское управление ФАС России вынесло решение по делу, касающемуся Министерства образования Новосибирской области, которое нарушило закон «О защите конкуренции» в процессе реализации концессионного соглашения на строительство шести школ.

В 2021 году региональное министерство стало концедентом по соглашению, предполагающему создание учебных заведений для 5775 учащихся. На эти цели из федерального бюджета было выделено 3,1 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Образование».

Концессионером выступило московское ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”, которое позже распалось на шесть связанных между собой юридических лиц. Несмотря на выделенные средства, школы так и не были построены, а вместо этого появились уголовные дела по факту мошенничества.

Антимонопольные органы выявили, что министерство внесло изменения в условия концессионных соглашений без согласования с ФАС. В частности, были перенесены сроки сдачи объектов и снижены требования к их техническому оснащению.

В 2024 году прокуратура инициировала проверку, по итогам которой были признаны виновными не только министерство, но и несколько концессионных компаний. В решении ФАС говорится о том, что из-за сговора сроки сдачи объектов были сорваны, а средства использовались не по назначению.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к ответственности как регионального министерства образования, так и концессионеров.