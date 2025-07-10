ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге открыли

В Екатеринбурге открыли ТРЦ «Гринвич». Об этом сообщает корреспондент ЕАН.
По его словам, к открытию центра пришло много подростков. Не все магазины начали работу. Фудкорт работает, а вот кинотеатр закрыт.
Накануне в пресс-службе ФСБ Свердловской области сообщили, что 10 июля открываются лишь магазины. «Будет разрешена только розничная торговля. Развлекательные зоны, кинозалы, а также фудкорт останутся закрытыми до завершения дополнительной проверки», — говорили в ведомстве.
Напомним, торговый центр был закрыт 30 июня. Собственника обязали привести к единой системе безопасности все очереди, построенные в разное время. Сотрудники МЧС проверяли ТРЦ «Гринвич» два месяца назад. Предписание о выявленных нарушениях центр получил еще весной, отметил собеседник. По данным ЕАН, проверка нагрянула в торговый центр после пожара 10 апреля. Тогда загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ, поэтому огонь не распространился.
«Гринвич» также проверяли в 2018 году после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Уже тогда прокуратура нашла нарушения. Но правоохранительные органы, по всей видимости, сняли претензии.