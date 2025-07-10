ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге открыли

Напомним, торговый центр был закрыт 30 июня. Собственника обязали привести к единой системе безопасности все очереди, построенные в разное время. Сотрудники МЧС проверяли ТРЦ «Гринвич» два месяца назад. Предписание о выявленных нарушениях центр получил еще весной, отметил собеседник. По данным ЕАН, проверка нагрянула в торговый центр после пожара 10 апреля. Тогда загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ, поэтому огонь не распространился.