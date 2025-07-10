Страны ЕС создали фонд реконструкции Украины

Ранее, 10 июля, президент Польши Анджей Дуда сделал резкое заявление в адрес стран НАТО. Он заявил, что может прекратить работу транспортного узла в Жешуве, через который сегодня идет до 80% поставок оружия на Украину. По его словам, представителей республики не позвали на «очень важные международные мероприятия», в том числе на те, где принимались решения о поставках военной помощи Киеву через Польшу. Дуда с иронией предложил союзникам использовать другие способы доставки грузов на Украину.