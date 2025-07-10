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Страны ЕС создали фонд реконструкции Украины

Создан европейский фонд восстановления Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Киеву, которая прошла в Риме.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Учредителями фонда стали Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк, пишут «Ведомости».

«Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до €10 млрд частных инвестиций», — цитирует главу ЕК ТАСС.

В своем обращении Урсула фон дер Ляйен призвала европейские компании «инвестировать на Украине сегодня».

Ранее, 10 июля, президент Польши Анджей Дуда сделал резкое заявление в адрес стран НАТО. Он заявил, что может прекратить работу транспортного узла в Жешуве, через который сегодня идет до 80% поставок оружия на Украину. По его словам, представителей республики не позвали на «очень важные международные мероприятия», в том числе на те, где принимались решения о поставках военной помощи Киеву через Польшу. Дуда с иронией предложил союзникам использовать другие способы доставки грузов на Украину.

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