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Крупнейший логистический хаб на юге России создается в Ростовской области

Ростовская область, 10 июля 2025. DON24.RU. В Ростовской области продолжается формирование крупнейшего логистического хаба на юге страны. Об этом говорилось на совещании по развитию логистической инфраструктуры, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

Источник: Don24.ru

«Мы обсуждаем практические мероприятия, чтобы сделать Ростовскую область логистическим хабом на юге России, учитывая новые территории, Приазовье», — сказал Алексей Господарев.

В Ростове-на-Дону ООО «СКЛП» реализовало несколько инвестиционных проектов. В 2017 году введен в эксплуатацию логистический терминал класса B, в 2019 году — логистический терминал класса А. В 2022 году была завершена реализация проекта «Автоматизированная конвейерная галерея», что позволило соединить два складских терминала.

В этом году компания планирует ввести в эксплуатацию новый терминал площадью больше 2000 кв. м.

«Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров, занимая шестое место по объему качественной складской недвижимости классов А, В среди регионов России. И это закономерно, так как Ростов-на-Дону, как связующее звено между Европой и Азией, обладает высокой инвестиционной привлекательностью для развития инфраструктуры и складских объектов», — подытожил первый замгубернатора.