Крупнейший логистический хаб на юге России создается в Ростовской области

«Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров, занимая шестое место по объему качественной складской недвижимости классов А, В среди регионов России. И это закономерно, так как Ростов-на-Дону, как связующее звено между Европой и Азией, обладает высокой инвестиционной привлекательностью для развития инфраструктуры и складских объектов», — подытожил первый замгубернатора.