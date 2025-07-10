В Перми оборонный завод построит более 6 тыс. кв. м жилья для сотрудников

Напомним, до 2024 года государственная поддержка в рамках статуса «приоритетный инвестиционный проект» не распространялась на проекты, связанные с жилищным строительством. Однако, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в конце 2024 года соответствующие изменения о возможности строительства жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках приоритетных инвестиционных проектов были внесены в постановление N 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края». Теперь краевые власти смогут предоставлять предприятиям сферы ОПК, планирующим реализацию инвестпроектов в статусе «приоритетный», земельные участки без проведения торгов на льготных условиях в целях строительства жилья для сотрудников. При этом, важным условием является обязательство сотрудников организации ОПК выкупить не менее 70% жилых площадей не позднее чем через 5 лет с момента присвоения проекту статуса «приоритетный».