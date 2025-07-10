Azur Air пока не планирует запускать рейсы в Геленджик

Наиболее активно на направлении действует «Аэрофлот», который открыл продажу билетов на рейсы из Москвы. Первый вылет намечен на 18 июля. Полеты будет выполнять самолет Airbus A320, время в пути составит 3 часа 55 минут. По данным на вечер 9 июля, билет стоил 17,8 тыс. руб., однако позже цена увеличилась до 35,4 тыс. руб. Согласно информации перевозчика, с 25 июля рейсы станут ежедневными.