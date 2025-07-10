Роман Аржаный возглавит «Воронежпассажиртранс»

Уже с завтрашнего дня исполнять обязанности руководителя компании будет Роман Аржаный. О кадровых перестановках сегодня, 10 июля, рассказал мэр регионального центра Сергей Петрин в своем telegram-канале. С чем связано увольнение управленца, который продержался на новом для себя посту около полугода, не уточняется.