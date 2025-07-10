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Роман Аржаный возглавит «Воронежпассажиртранс»

Генеральный директор муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс» Олег Миронов покидает свой пост.

Уже с завтрашнего дня исполнять обязанности руководителя компании будет Роман Аржаный. О кадровых перестановках сегодня, 10 июля, рассказал мэр регионального центра Сергей Петрин в своем telegram-канале. С чем связано увольнение управленца, который продержался на новом для себя посту около полугода, не уточняется.

По некоторым данным, Миронов все-таки не сумел справиться с количеством проблем, связанных с функционированием транспортной отрасли в Воронеже.

Миронов, напомним, возглавил муниципальную компанию в январе 2025 года. На эту должность он был назначен после того, как предыдущий директор, Михаил Шацких, ушел на повышение. Последний на сегодняшний день возглавляет городское управление транспорта.