Минфин поддержал идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

"Я поддерживаю идею Валентины Ивановны Матвиенко. Сегодня никто не собирается искусственно запирать молодежь. Да и никогда никому не удавалось удержать тех, кто действительно хотел уехать. Люди всегда уезжали туда, где видят для себя больше возможностей — и это нормально. Но речь сейчас не об этом. Мы обсуждаем средства, которые государство направляет на поддержку семей, стимулирование рождаемости и, в конечном итоге, развитие регионов. Эти деньги — не просто соцподдержка, а инвестиции, прежде всего в строительную отрасль. И на сегодняшний день большая часть этих средств оседает в крупных и без того обеспеченных регионах, прежде всего в Москве.