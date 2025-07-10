Узбекистан и Китай создали СП — чем оно будет заниматься

В городе Пекин состоялось торжественное открытие совместного предприятия «UTK International Logistics Co. Ltd», созданного в рамках партнерства между АО «Узтемирйулконтейнер» и «Xinjiang Union of Railway International Logistics Co. Ltd».
Присутствующие отметили стратегическую важность нового предприятия для углубления транспортно-логистического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном.
Предприятие займется развитием мультимодальных перевозок по маршруту Китай — ЦА и в обратном направлении, привлечением субсидий со стороны КНР, а также консолидацией грузов.
После завершения юридических процедур компания отправит первый контейнерный состав по направлению Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
Создание компании — важный шаг к интеграции транспортных систем двух стран и укреплению позиции Узбекистана в качестве ключевого логистического хаба региона, добавили в пресс-службе Узтемирйулконтейнер.