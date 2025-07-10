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Узбекистан и Китай создали СП — чем оно будет заниматься

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Узтемирйулконтейнер создал совместную с китайской стороной компанию с офисом в Урумчи, сообщает пресс-служба акционерного общества.

Источник: АО "Узтемирйулконтейнер"

В городе Пекин состоялось торжественное открытие совместного предприятия «UTK International Logistics Co. Ltd», созданного в рамках партнерства между АО «Узтемирйулконтейнер» и «Xinjiang Union of Railway International Logistics Co. Ltd».

говорится в сообщении

Присутствующие отметили стратегическую важность нового предприятия для углубления транспортно-логистического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном.

Предприятие займется развитием мультимодальных перевозок по маршруту Китай — ЦА и в обратном направлении, привлечением субсидий со стороны КНР, а также консолидацией грузов.

После завершения юридических процедур компания отправит первый контейнерный состав по направлению Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Создание компании — важный шаг к интеграции транспортных систем двух стран и укреплению позиции Узбекистана в качестве ключевого логистического хаба региона, добавили в пресс-службе Узтемирйулконтейнер.