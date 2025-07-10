В Самаре заморозили строительство ЖК «Сокольи горы» из-за судебного спора

В Ленинском районном суде Самары рассматривается дело между застройщиком ООО «Самара Базис» и Министерством строительства региона. Компания требует отменить решение ведомства об отзыве разрешения на строительство 11-этажного жилого дома в посёлке Управленческий, сообщает ВолгаНьюс.
Конфликт возник после того, как Минстрой отменил ранее выданное разрешение, сославшись на необходимость реконструкции школы № 27 на этом участке. Застройщик утверждает, что к моменту получения разрешения в октябре 2024 года в документах не было указаний о строительстве школы. К декабрю, когда разрешение отозвали, компания уже успела расселить старый жилой фонд, начать строительство и вложить средства дольщиков.
Представители застройщика приводят дополнительные аргументы: подземные коммуникации на участке делают строительство школы невозможным по нормативам, а в планах властей значится возведение новой школы на 1000 мест вместо реконструкции старой.
Следующее заседание суда, где будет рассматриваться правовой статус оспариваемого решения Минстроя, назначено на 25 июля. Его итоги определят судьбу строительного проекта и вложенных в него средств.
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