В Самаре заморозили строительство ЖК «Сокольи горы» из-за судебного спора

Конфликт возник после того, как Минстрой отменил ранее выданное разрешение, сославшись на необходимость реконструкции школы № 27 на этом участке. Застройщик утверждает, что к моменту получения разрешения в октябре 2024 года в документах не было указаний о строительстве школы. К декабрю, когда разрешение отозвали, компания уже успела расселить старый жилой фонд, начать строительство и вложить средства дольщиков.